В Архангельской области появился чат-бот для родителей дошколят

За прошедший год с помощью системы «Инцидент Менеджмент» специалисты Центра управления регионом Архангельской области зафиксировали 1 262 сообщения по теме «Образование».
Одна из категорий, которой активно интересуются северяне, касается устройства детей в дошкольные образовательные учреждения.
Для автоматизации ответов на вопросы, связанные с детскими садами, ЦУР совместно с министерством образования Архангельской области запустил специальный чат-бот (https://vk.com/dou_ao).
С помощью данного инструмента жители Поморья могут узнать, как занять очередь в детский сад, какие для этого нужны документы. Также по запросам жителей региона в чат-бот добавлена информация о том, правомерен ли отказ в приеме из-за отсутствия у ребенка сведений о прививках. Кроме этого, сервис позволяет оперативно найти контактную информацию ведомств, занимающихся вопросами дошкольного образования.
Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке (https://vk.com/dou_ao). Для этого необходимо зайти в личные сообщения сообщества и отправить любой текст. Предложения по наполнению сервиса принимаются в комментариях группы.