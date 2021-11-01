Коронавирус рванул вверх. 305 случаев заражения в Архангельской области за сутки

Такую печальную цифру сообщили в региональном оперштабе.
Вместе с тем, за сутки от ковида вылечились 209 человек.
Покрытие области:
- 147 архангелогородцев;
- 74 северодвинца (28 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 17 жителей Котласа;
- 13 новых случаев выявлено в Мезенском районе;
- по 12 — в Вельском и Приморском районах;
- 8 — в Холмогорском районе;
- 5 — в Пинежском;
- 3 — в Каргопольском округе;
- по 2 — в Новодвинске, Виноградовском округе, а также в Лешуконском и Устьянском районах;
- по 1 — в Котласском и Ленском районах.
В статистику включено четыре завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию, Египет и США.