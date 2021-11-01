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Коронавирус рванул вверх. 305 случаев заражения в Архангельской области за сутки

Такую печальную цифру сообщили в региональном оперштабе.

Вместе с тем, за сутки от ковида вылечились 209 человек.

Покрытие области:

  • 147 архангелогородцев; 
  • 74 северодвинца (28 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 17 жителей Котласа; 
  • 13 новых случаев выявлено в Мезенском районе; 
  • по 12 — в Вельском и Приморском районах; 
  • 8 — в Холмогорском районе; 
  • 5 — в Пинежском; 
  • 3 — в Каргопольском округе; 
  • по 2 — в Новодвинске, Виноградовском округе, а также в Лешуконском и Устьянском районах; 
  • по 1 — в Котласском и Ленском районах.

В статистику включено четыре завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию, Египет и США.

19 январь 15:22 | : Будни

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