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Омикрон начал свое шествие по Поморью

Об этом сегодня сообщил ио министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

— Новый генный вариант коронавируса омикрон подтверждён у девяти жителей Архангельской области по результатам дополнительных исследований в лабораториях Санкт-Петербурга ПЦР-тестов, взятых у заболевших.

Отметим, практикующие врачи в частных беседах с редакцией с начала января говорят о том, что новый штамм проник на территорию региона… его просто еще не научились распознавать на местном уровне.

Также исполняющий обязанности министра напомнил о необходимости вакцинации как самого надежного средства, нейтрализующего активность заразы… если и заболеете, то нетяжело.

 

19 январь 15:04 | : Будни

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