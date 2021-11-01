Омикрон начал свое шествие по Поморью

Об этом сегодня сообщил ио министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.
— Новый генный вариант коронавируса омикрон подтверждён у девяти жителей Архангельской области по результатам дополнительных исследований в лабораториях Санкт-Петербурга ПЦР-тестов, взятых у заболевших.
Отметим, практикующие врачи в частных беседах с редакцией с начала января говорят о том, что новый штамм проник на территорию региона… его просто еще не научились распознавать на местном уровне.
Также исполняющий обязанности министра напомнил о необходимости вакцинации как самого надежного средства, нейтрализующего активность заразы… если и заболеете, то нетяжело.