Фотоловушка в пинежских лесах зафиксировала диких северных оленей

Специалисты представительства WWF России в Архангельской области получили новые доказательства обитания краснокнижного дикого северного оленя в междуречье Северной Двины и Пинеги. Несколько особей попали в объектив фотоловушек, установленных в лесах Пинежского района.
«В январе были получены данные с автоматических камер, установленных осенью 2021 года. На фото и видео попали взрослые самцы и самки с детенышами. Эти сведения очень важны, т.к. обитающая на территории междуречья Северной Двины и Пинеги группировка оленей является наименее изученной, а ее состояние вызывает у специалистов большие вопросы. Чтобы точно установить ее численность и ареал еще предстоит провести целый комплекс исследований», - отметил руководитель представительства WWF России в Архангельской области Николай Ларионов.
Получить редкие кадры удалось благодаря жителям Архангельска Олегу Валькову и Дарье Антуфьевой, которые сообщили в местное представительство WWF о случайных встречах с оленями в лесу. Олег и Дарья вызвались самостоятельно установить фотоловушки, поскольку уже имеют такой опыт т.к. работают в сфере охраны природы. По словам Олега Валькова, он родом из Пинежского района и о существовании оленей по соседству с родной деревней знал еще с детства, однако раньше вживую их не встречал.
«Впервые мы увидели пасущихся на кромке болота оленей сравнительно недавно, в 2020 году. А в 2021 году нам посчастливилось встретиться с оленем в лесу практически нос к носу, когда мы пили чай, сидя на упавшем дереве. Тогда рогатый самец прошел всего в 30 метрах от нас, - рассказала Дарья Антуфьева. - Идея поставить фотоловушки возникла практически сразу, поэтому мы обратились во Всемирный фонд дикой природы, т.к. знали, что эта организация занимается изучением и сохранением оленей. Сотрудники WWF предоставили нам несколько ловушек, которые мы установили в сентябре 2021. В этот период гон у оленей уже практически закончился, и они стали потихоньку уходить с этих территорий, перемещаясь в сторону своих зимних пастбищ. Но несколько особей все же попали в объективы фотоловушек. Надеемся, что полученные данные помогут специалистам в сохранении этих редких животных».
Точные данные о выявленных местах обитания специалисты WWF не разглашают во избежание привлечения браконьеров. К сожалению, в Архангельской области незаконная охота на краснокнижных животных остается одной из главных причин сокращения численности вида. Однако не менее серьезная угроза для диких северных оленей – уничтожение мест обитания в результате вырубки малонарушенных лесов. Поэтому полученная WWF новая информация будет предоставлена лесозаготовителям, чтобы компании могли учитывать данные о местах обитания и маршрутах миграции оленей при планировании и ведении лесозаготовок.
В Архангельской области WWF России ведет большую работу по сохранению дикого северного оленя. Для выявления мест обитания и путей перемещения оленей специалисты используют такие методы, как анализ космоснимков, натурные учеты, установка фотоловушек. В ноябре 2021 года в Шиловском заказнике шесть особей удалось пометить спутниковыми ошейниками. Все эти исследования позволяют получить данные, необходимые для разработки эффективных мер сохранения вида, среди которых создание особо охраняемых природных территорий, оптимизация режима лесопользования в местах обитания оленя, усиление борьбы с браконьерством и просветительская работа с населением.
В частности, настоящее время WWF готовит научные материалы для создания Тиманского и расширения Пучкомского заказников, которые важны для сохранения локальных группировок оленя. Необходимой мерой WWF также считает разработку единой межрегиональной программы сохранения оленя на северо-западе России.