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Обитателей северодвинского дома-интерната приобщили к православию

Клирик Архангельской епархии священник Петр Кузнецов 18 января совершил крещение постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Северодвинске. Православными христианами в крещенский сочельник стали восемь человек.

«Предварительно мы встречались на огласительных беседах, обсуждали мотивы, по которым каждый из подопечных интерната решил принять Крещение, — отметил отец Петр. — Благодарю руководство учреждения за то, что не оставляет без внимания духовные надобности постояльцев».

По словам священника, дом-интернат стремится плотнее сотрудничать с духовенством епархии с тем, чтобы обеспечивать престарелым и инвалидам возможность полноценной духовной жизни.

Как мы сообщали ранее, отец Петр — представитель в Архангельской епархии миссионерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля». Священник окормляет учреждение с лета 2020 года.

(по материалам Архангельской епархии)

 

19 январь 09:09 | : Будни / Верую

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