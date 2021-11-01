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В Архангельске крещенских купелей не будет

По крайней мере, официальных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Поморья.

В традиционном месте, у храма Блаженной Ксении Петербургской в Маймаксанском округе, купание верующих в иордани в этом году не запланировано.

Ближайшие разрешённые иордани (купели) будут действовать на территории Приморского района.

Судя по всему, эти ограничения связаны со сложной эпидобстановкой в областном центре. Впрочем, наблюдатели сомневаются, что отважные купальщики, нашедшие полынью в Крещенскую ночь, будут подвергаться гонениям со стороны надзорных органов.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Теперь за столом...

18 январь 13:27 | : Будни

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