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Врачи не советуют пожилым архангелогородцам нырять на Крещение в прорубь

Врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова сообщили, что ныряние в прорубь в пожилом возрасте может привести к ухудшению когнитивных функций, остановке сердца и смерти. Актуально в Крещение...

Заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия предупредил, что в пожилом возрасте ныряние в прорубь без соответствующей подготовки может привести к остановке сердца и смерти.

При резком погружении в ледяную воду происходит рефлекторное сужение сосудов, что и может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы. К тому же противопоказанием являются многие хронические заболевания, характерные для пожилого возраста, например, болезни головного мозга и сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, артериальная гипертензия и т.д. 

Кроме того, пребывание организма в подобных экстремальных условиях может дать чрезмерную нагрузку на иммунную систему и стать причиной развития ОРВИ, гриппа, пневмонии и других инфекционных заболеваний. Купание в проруби после 60-ти лет допустимо только, если человек полностью здоров и не первый год практикует так называемое моржевание. И даже в этом случае нырять в ледяную воду стоит лишь в специально оборудованных для этого местах в присутствии медиков и сотрудников МЧС 

Заместитель директора по гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина отметила высокий риск переохлаждения у пожилых людей при купании в проруби.

- В пожилом и особенно старческом возрасте ухудшаются различные механизмы терморегуляции, контроль за температурой тела может нарушиться в результате развития некоторых возраст-ассоциированных заболеваний, например, атеросклероза периферических сосудов, эндокринных нарушений, саркопении, недостаточности питания, снижения функциональной и физической активности, ухудшения когнитивного статуса.

Пожилые люди подвержены повышенному риску нарушений терморегуляции в результате снижения сердечной функции и уменьшения внутрисосудистого объема.  Нарушение мышечной функции, снижение метаболизма или длительное воздействие низких температур окружающей среды могут привести к переохлаждению, потребление кислорода и активность ферментов снижается, ухудшаются когнитивные функции и может развиться делирий.    

18 январь 07:31 | : Будни

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