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Только 5% россиян считают расчет пенсий справедливым

Лишь 1 из 20 россиян считает справедливой систему расчета пенсий по возрасту. Помимо снижения пенсионного возраста будущие пенсионеры чаще всего требуют отменить пенсионные баллы и сделать формулу расчетов более понятной. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны от 1967 года рождения.

Каждый третий россиянин (34%) ничего не знает о пенсионной формуле. Чтобы рассчитать пенсию по возрасту для граждан моложе 1967 года рождения, нужно пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. 29% россиян не считает такие расчеты справедливыми.

Среди предложений по модернизации пенсионной системы чаще всего звучат призывы вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить пенсионные баллы и сделать формулу более понятной и прозрачной. Часть граждан считает, что при расчете нужно учитывать инфляцию и уровень цен в конкретном регионе.

Россияне также предлагают вернуться к старому порядку начисления пенсии, ввести личную накопительную систему с наследованием всего пенсионного капитала и установить минимальный размер пенсии не менее 30—50 тыс. руб. Некоторые респонденты считают правильным не начислять баллы за стаж работы до 2002 года (когда уровень зарплаты был намного ниже, чем сейчас) и увеличить базовую часть и предельный коэффициент при расчетах.

Лишь 5% опрошенных назвали нынешнюю пенсионную формулу для граждан моложе 1967 года рождения справедливой.

Тех, кто не знает, как рассчитывается пенсия, больше всего среди россиян до 34 лет (38%). Несправедливой пенсионную формулу для родившихся после 1967 года чаще всего считают опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (35%) и респонденты старше 45 лет (34%).

18 январь 07:21 | : Будни

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