Санкт-Петербургский университет МВД зазывает архангельских школьников

19 января 2022 года в Санкт-Петербургском университете МВД России в режиме online пройдет «День открытых дверей».
В ходе мероприятия кандидатам на обучение расскажут о порядке и правилах приема в университет в 2022 году, а также об организации учебного процесса.
Для участия в мероприятии необходимо 19 января 2022 года в 16:30 пройти по ссылке https://bbb.univermvd.ru/b/zyv-ja6-abb-drd (код доступа: 390225) и внести Ф.И.О. и номер мобильного телефона. Например: Иванов Иван Иванович (+ 7 921 111 11 11).
В целях недопущения возникновения повышенной нагрузки на сеть во время видеоконференции необходимо, чтобы трансляция видео и микрофоны подключаемых были отключены.
Все интересующие вопросы можно задать в чат в ходе мероприятия.
Справки по телефону 8 (812) 744-13-62.