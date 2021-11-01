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Санкт-Петербургский университет МВД зазывает архангельских школьников

19 января 2022 года в Санкт-Петербургском университете МВД России в режиме online пройдет «День открытых дверей».

В ходе мероприятия кандидатам на обучение расскажут о порядке и правилах приема в университет в 2022 году, а также об организации учебного процесса.

Для участия в мероприятии необходимо 19 января 2022 года в 16:30 пройти по ссылке https://bbb.univermvd.ru/b/zyv-ja6-abb-drd (код доступа: 390225) и внести Ф.И.О. и номер мобильного телефона. Например: Иванов Иван Иванович (+ 7 921 111 11 11).  

В целях недопущения возникновения повышенной нагрузки на сеть во время видеоконференции необходимо, чтобы трансляция видео и микрофоны подключаемых были отключены.

Все интересующие вопросы можно задать в чат в ходе мероприятия.

Справки по телефону 8 (812) 744-13-62.

 

17 январь 17:44 | : Будни

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