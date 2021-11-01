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Праздник Крещения в архангельских колониях: всё по понятиям

Последние приготовления к православному празднику проводят отбывающие наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск). Пятый год  подряд они встретят Крещение Господне купанием в купели. 

В преддверии праздника ИК-1 посетил  иерей Димитрий Костюченко, который окормляет данное учреждение уже на протяжении длительного времени. В храме святого мученика Трифона, действующем на режимной территории ИУ, он провел молебен, а после пообщался  с отбывающими наказание, рассказав им об истории купания на Крещение и в чем его истинный смысл.

В пятый раз администрация учреждения поддерживает инициативу верующих осужденных по возведению купели около храма, и ежегодно задумка разная. В этом году было решено сделать купель в виде крепости. Начали ее возводить еще в декабре месяце силами желающих из разных отрядов. Собирали снег, морозили  из него кирпичи, а уже из них сооружали крепостные стены будущей купели, которые окрашивали в коричневый цвет. В последнюю очередь установили  деревянную бочку для купания.

- Мы хотели сделать что-то масштабное на этот раз и, думаю, у нас получилось красиво, ведь праздник особый и его надо встречать по-особенному, - поделился впечатлениями староста храма при ИК-1. 

Уже завтра бочку наполнят водой, которую освятит священнослужитель. В этом году изъявили желание совершить таинство около 40 осужденных. Все они будут допущены к купанию с учетом медицинских показаний и очень надеются, что и погода будет им благоволить.

  

17 январь 10:52 | : Будни

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