Праздник Крещения в архангельских колониях: всё по понятиям

Последние приготовления к православному празднику проводят отбывающие наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск). Пятый год подряд они встретят Крещение Господне купанием в купели.
В преддверии праздника ИК-1 посетил иерей Димитрий Костюченко, который окормляет данное учреждение уже на протяжении длительного времени. В храме святого мученика Трифона, действующем на режимной территории ИУ, он провел молебен, а после пообщался с отбывающими наказание, рассказав им об истории купания на Крещение и в чем его истинный смысл.
В пятый раз администрация учреждения поддерживает инициативу верующих осужденных по возведению купели около храма, и ежегодно задумка разная. В этом году было решено сделать купель в виде крепости. Начали ее возводить еще в декабре месяце силами желающих из разных отрядов. Собирали снег, морозили из него кирпичи, а уже из них сооружали крепостные стены будущей купели, которые окрашивали в коричневый цвет. В последнюю очередь установили деревянную бочку для купания.
- Мы хотели сделать что-то масштабное на этот раз и, думаю, у нас получилось красиво, ведь праздник особый и его надо встречать по-особенному, - поделился впечатлениями староста храма при ИК-1.
Уже завтра бочку наполнят водой, которую освятит священнослужитель. В этом году изъявили желание совершить таинство около 40 осужденных. Все они будут допущены к купанию с учетом медицинских показаний и очень надеются, что и погода будет им благоволить.