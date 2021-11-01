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Жизненные приоритеты северян: семья на третьем месте

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, на что они планируют тратить больше времени в 2022 году.

Для большинства жителей Северо-Запада России ключевым приоритетом на 2022 год станет саморазвитие – 62% намерены тратить на это большую часть времени. Интересно, что жители регионов СЗФО заинтересованы в личном развитии и росте больше, чем другие россияне: 62% против 57% в среднем по РФ.

На втором месте оказалась среди приоритетов работа (59%) и здесь жители СЗФО в целом по интересам равны опрошенным из других регионов. На третьем месте – семья 57% (причем мужчины и женщины в данном вопросе оказались солидарны).

 Далее приоритеты распределились следующим образом: 34% хотят больше времени уделять здоровью и это на 8% меньше, чем в среднем по стране. Спортом намерены заняться 16% (этот вариант жители ЗСФО выбирали реже, чем жители других регионов). Также в списки приоритетов стоит хобби 23%, 8% - друзья, еще 7% выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия и заботу о себе.

 Чаще других уделять больше внимания работе намерены респонденты из сферы рабочего персонала (76%), а также начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). Саморазвитие чаще в приоритете у представителей сферы искусства и медиа (71%). Семью активнее выбирали опрошенные из сферы высшего менеджмента и производственники (по 61%).

 

17 январь 07:54 | : Будни

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