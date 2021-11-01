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Субботний COVID пометил 248 жителей Поморья

О 248 новых инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 194 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
106 архангелогородцев;
32 северодвинца (девять из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 19 новых случаев выявлено в городах Котласе и Коряжме, а также в Вельском районе;
8 – в Мезенском районе;
по 7 – Устьянском и Холмогорском районах;
6 – в г. Новодвинске;
5 – в Коношском районе;
по 4 – в Ленском и Няндомском районах;
3 – в г. Мирном;
по 2 – в Каргопольском и Плесецком округах, а также в Котласском и Приморском районах; 
1 – в Красноборском районе.

 

16 январь 15:23 | : Будни

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