Субботний COVID пометил 248 жителей Поморья

О 248 новых инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 194 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
106 архангелогородцев;
32 северодвинца (девять из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 19 новых случаев выявлено в городах Котласе и Коряжме, а также в Вельском районе;
8 – в Мезенском районе;
по 7 – Устьянском и Холмогорском районах;
6 – в г. Новодвинске;
5 – в Коношском районе;
по 4 – в Ленском и Няндомском районах;
3 – в г. Мирном;
по 2 – в Каргопольском и Плесецком округах, а также в Котласском и Приморском районах;
1 – в Красноборском районе.