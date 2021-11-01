Отчаянные зимние туристы продолжают завозить в Поморье коронавирус

О 223 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 409 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
63 архангелогородца;
46 северодвинцев (шесть из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 18 жителей г. Котласа;
9 новых случаев выявлено в Каргопольском округе;
по 8 – г. Мирном и Устьянском районе;
по 6 – в Вельском, Няндомском и Онежском районах;
по 5 – в г. Новодвинске, а также в Коношском, Мезенском, Приморском и Шенкурском районах;
по 4 – в Плесецком и Вилегодском округах, а также в Пинежском, Котласском и Лешуконском районах;
по 2 – в г. Коряжме, Верхнетоемском округе и Красноборском районе.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Болгарию и Египет.