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Прищучим всех. Следственный комитет подвел итоги работы в Архангельской области

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 создан Следственный комитет Российской Федерации.

 Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета России, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

 В 2021 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось 2275 уголовных дел, из них 1242 окончено, при этом практически половина расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

 В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально-  незащищённых категорий граждан, ятрогенных деликтов, а также фактов невыплаты заработной платы.

 На особом контроле руководства управления находится раскрытие и расследование преступлений, вызвавших общественный резонанс.

 В текущем году в кратчайшие сроки расследовано и направлено в суд уголовное дело о захвате в заложники сотрудницы микрофинансовой организации, расположенной в городе Северодвинске. Приговором суда злоумышленнику по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. К реальному лишению свободы осуждены две жительницы областного центра, которые в несовершеннолетнем возрасте из хулиганских побуждений, фактически из любопытства,  убили свою сверстницу. На завершающей стадии расследования находится уголовное дело об убийстве в городе Северодвинске несовершеннолетнего юноши, совершенном в условиях неочевидности случайным прохожим, имеющим психическое расстройство.

 Общественный резонанс вызвало задержание лиц из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», в результате действий которых создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», предприняты меры по монополизации и получению контроля над топливно- энергетическим рынком Архангельской области. В настоящее время часть ущерба, причинённого противоправными действиями, погашена, в бюджет возвращено более 120 млн. рублей. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

 Благодаря комплексу совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применению новой криминалистической и иной специальной техники раскрыто и окончено производством 42 преступления прошлых лет, в том числе 4 убийства, 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 4 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

 Количество оконченных уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности на протяжении последних лет неуклонно растет, всего в 2021 году окончено свыше 100   уголовных дел данной категории.   

 В суды направлены уголовные дела в отношении 18 лиц, обладающих особым правовым статусом, в их числе 7 глав муниципальных образований,  депутатов, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.

Принятыми мерами удалось возместить ущерб, причиненный преступлениями, в размере свыше 294 млн. рублей, наложен арест на имущество на сумму около 88 млн. рублей.  

 В своей деятельности Следственное управление продолжает уделять повышенное внимание вопросам организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в  условиях неочевидности, в отношении  незащищенных категорий граждан, коррупционной и налоговой направленности.  

15 январь 09:32 | : Будни

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