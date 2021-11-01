Плюс 201, минус 288. Последние данные о коронавирусе в Поморье

О 201 заболевшем сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 288 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
64 архангелогородца;
34 северодвинца (десять из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 14 новых случаев выявлено в Вельском районе;
10 – в г. Новодвинске;
по 9 – в г. Котласе и Плесецком округе;
по 7 – в городах Коряжме и Мирном, а также в Коношском районе;
по 6 – в Каргопольском округе, Котласском и Устьянском районах;
по 4 – в Виноградовском округе, Приморском и Холмогорском районах;
3 – в Красноборском районе;
2 – в Вилегодском округе;
по 1 – в Мезенском, Няндомском и Пинежском районах.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Московскую область и Египет.