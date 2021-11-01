Новогоднюю ночь архангелогородцы прекрасно провели в интернете, в столице и за границей

Около 10% архангельских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Вологда.
Всего за время праздничных дней проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 84 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в других странах – каждый четвертый международный турист из Архангельска побывал в Египте, Норвегии или Белоруссии. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния – около 2% путешественников посетили Доминикану, ОАЭ и Марокко.
Оставшись дома, жители Архангельска также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили свыше 8 тысячи международных звонков – на 25% больше чем годом ранее, помимо стран СНГ поздравления улетели в Великобританию, США и Норвегию.
Более 430 Терабайт абонентов МегаФона в Архангельске и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 29%. Архангелогородцы начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов – с 18:00 часов 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на 17:00 последнего дня старого года. Всего абоненты МегаФона в Архангельской области проговорили в новогоднюю ночь свыше 17 млн минут, что равняется непрерывным разговорам на протяжении 33 лет и ответили почти на 900 тысяч входящих звонков-поздравлений.