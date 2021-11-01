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Архангельское УФСИН продолжает передавать заслуженных собак в добрые руки

Учреждения УФСИН России по Архангельской области передают на безвозмездной основе новым владельцам собак.

В ходе проверки пригодности было установлено, что дальнейшее использование некоторых четвероногих в служебных целях невозможно в связи с их солидным возрастом или состоянием здоровья. Передаваемые собаки породы немецкая овчарка в ходе службы прошли курс дрессировки и знают основные команды. Они готовы стать верными друзьями и хорошими охранниками для дома.

Исправительная колония № 21 ОУХД готова передать:

Немецкую овчарку по кличке Паркер, пол – кобель;

Немецкую овчарку по кличке Айра, пол – сука;

Немецкую овчарку по кличке Варвар, пол – кобель.

Обращаться: п. Североонежск, 2 мкр., д. 10, тел: 8911-573-72-06

Исправительная колония № 29 готова передать:

Немецкую овчарку по кличке Багира, пол - сука

Обращаться: п. Река Емца, ул. Набережная, 3 тел: 8953-262-26-04

Следственный изолятор № 1 готов передать:

Немецкую овчарку по кличке Вольферудель Росси, пол - сука

Обращаться: г. Архангельск, ул. Попова, д. 22 тел: 8921-496-16-17

    

14 январь 11:13 | : Будни

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