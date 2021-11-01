Архангельское УФСИН продолжает передавать заслуженных собак в добрые руки

Учреждения УФСИН России по Архангельской области передают на безвозмездной основе новым владельцам собак.
В ходе проверки пригодности было установлено, что дальнейшее использование некоторых четвероногих в служебных целях невозможно в связи с их солидным возрастом или состоянием здоровья. Передаваемые собаки породы немецкая овчарка в ходе службы прошли курс дрессировки и знают основные команды. Они готовы стать верными друзьями и хорошими охранниками для дома.
Исправительная колония № 21 ОУХД готова передать:
Немецкую овчарку по кличке Паркер, пол – кобель;
Немецкую овчарку по кличке Айра, пол – сука;
Немецкую овчарку по кличке Варвар, пол – кобель.
Обращаться: п. Североонежск, 2 мкр., д. 10, тел: 8911-573-72-06
Исправительная колония № 29 готова передать:
Немецкую овчарку по кличке Багира, пол - сука
Обращаться: п. Река Емца, ул. Набережная, 3 тел: 8953-262-26-04
Следственный изолятор № 1 готов передать:
Немецкую овчарку по кличке Вольферудель Росси, пол - сука
Обращаться: г. Архангельск, ул. Попова, д. 22 тел: 8921-496-16-17