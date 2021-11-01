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В новогодние каникулы жители Поморья больше всего переживали за тепло и транспорт

За прошедшие новогодние каникулы специалисты Центра управления регионом Архангельской области обработали 958 обращений. Все они поступили через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент». Чаще всего жители региона интересовались вопросами сферы ЖКХ, общественного транспорта и дорог.

 

Наибольшее количество инцидентов поступило по теме жилищно-коммунального хозяйства: 212 человек задали соответствующие вопросы. В частности, значительная часть жалоб касалась отсутствия электричества (55), холодного водоснабжения (51), отсутствия или ненадлежащего качества отопления (16). Кроме этого, 16 северян сообщили в социальных сетях о прорывах на сетях. 

 

Вторая тема, вызывавшая значительное беспокойство жителей региона в период новогодних каникул, – общественный транспорт. В социальных сетях поступали вопросы о графике движения, по данной подтеме выявлено 129 инцидентов. Также северяне жаловались на неудовлетворительные условия проезда и просили добавить новый маршрут: система обнаружила 9 и 7 таких сообщений соответственно. Всего по данной категории обработано 162 жалобы.

 

Дороги закрывают рейтинг трех главных тем, которыми интересовались пользователи социальных сетей в Архангельской области. По данной категории выявлено 139 обращений. При этом во время прошедших в регионе обильных осадков 99 граждан сообщили о нарушениях в правилах очистки от снега и наледи. Также северяне жаловались на подтопление дорог, ЦУР зафиксировал 13 подобных сообщений. Кроме этого, система зафиксировала 5 сообщений об отсутствии или неисправности освещения на дорогах.

14 январь 06:40 | : Будни

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