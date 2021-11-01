Эхо каникул? Коронавирус в Архангельской области снова идет в рост

О 169 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 290 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
50 архангелогородцев;
28 северодвинцев (девять из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
8 новых случаев выявлено в Коношском районе;
по 7 – в г. Коряжме и Няндомском районе;
6 – в г. Мирном;
по 5 – в г. Новодвинске, а также в Каргопольском округе, Котласском и Шенкурском районах;
по 4 – в г. Котласе, Вилегодском округе, а также в Приморском, Устьянском и Пинежском районах;
по 3 – в Плесецком округе, Красноборском, Вельском, Онежском и Ленском районах;
по 2 – в Верхнетоемском округе, Лешуконском и Мезенском районах.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет.