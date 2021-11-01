Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Меньше кричать и больше молиться". Архангельский клирик о телесном и духовном здоровье

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Эту известную фразу писателя и публициста Григория Соломоновича Померанца напомнил священник Петр Кузнецов, размышляя о том, как сохранять мирный дух в наше время. По просьбе епархиальной пресс-службы клирик поделился рецептом духовного здоровья.

Полная цитата Померанца выглядит так: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах — и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему, зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики».

По словам священника Петра Кузнецова, нельзя забывать мысль апостола Павла о том, что в христианстве нет «ни эллина, ни иудея, но всё и во всём Христос». Никто не имеет права вносить в паству Христову разделения и стравливать людей друг с другом в полемическом пылу.

— Нет в христианстве вакцинированных и невакцинированных! — считает отец Петр. — Мы все грешники, но одни кающиеся, а другие пока еще нет. Деление на красных и белых мы уже проходили, и это закончилось плачевно. Церковь проявляет милосердие и сострадание ко всем, принимает участие в судьбах совершенно разных людей. Она подобно Христу оставляет 99 овец и идет за одной заблудшей, которая отбилась от стада. Заблудшая овца — это та, которая вносит разделения и сама в них впадает.

Каждый человек — это икона, которую нужно отреставрировать, чтобы увидеть Лик Божий, — процитировал отец Петр митрополита Антония Сурожского.

— Нужно с пониманием относиться к любому человеку, мы не имеем права никому ничего навязывать, потому что в данном случае дело касается жизни и здоровья человека. Порой приходится слышать от клириков, например, что те, кто привился, умрут в течение двух лет. Что это такое? Это неэтично, это бред и просто нехристианская позиция. Духовенству и всем нам надо меньше кричать, больше молиться и пресекать всякие разделения, быть внимательными, деликатными, — продолжил священник.

По его словам, священство не должно быть на баррикадах, оно должно «оттаскивать раненных, хоронить и отпевать убитых, а не махать флагом». Нужно исходить из милосердия, сострадания и здравомыслия.

— Сейчас в очередной раз особо активными стали любители кричать про последние времена и приход антихриста. Конечно, Второе пришествие сейчас не случится, сегодня происходит лишь очередная репетиция, а они случаются в мире каждые сто лет. В основе всех разделений лежат духовные проблемы, в частности, отсутствие веры, маловерие. Складывается печальная ситуация, когда люди из-за чьих-то мнений о вакцинах покидают приходы, в которые ходили много лет. Такие случаи есть и в нашей епархии. Перестают общаться даже люди, которые давным-давно дружили семьями. Это свидетельство того, что нет духовного единства, потому что между людьми нет любви, — констатировал отец Петр.

—Приходит ко мне женщина и спрашивает: «Я привилась, теперь я проклята?» Кто вам это сказал? «Мне это сказали в таком-то приходе». Что это такое? Я как пастырь призываю всех сохранять мир в любой ситуации, — призвал священник.

Говоря о том, как жить, сохраняя мир, отец Петр посоветовал, во-первых, регулярно причащаться.

— Во-вторых, надо просить духовного вразумления у Господа Бога. Анализировать, что говорит духовенство на проповедях, и если проповедь больше похожа на политинформацию, надо с осторожностью слушать таких пастырей, чтобы не стать заложником политической ситуации сего дня. Духовная безопасность заключается в том, чтобы сохранять мир, сострадание, понимать, что все мы грешники, работать над своей душой, бороться со своими пороками. Как говорил Антоний Великий, невеликое чудо — увидеть ангелов, великое чудо — увидеть собственные грехи.

Справка:

«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка — его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин».

Из итогового документа круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения»

(по материалам Архангельской епархии)  

13 январь 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Левый берег: Засуха от «ТЭПАКа»
Маленький воин воды*

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (116)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20