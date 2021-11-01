"Меньше кричать и больше молиться". Архангельский клирик о телесном и духовном здоровье

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Эту известную фразу писателя и публициста Григория Соломоновича Померанца напомнил священник Петр Кузнецов, размышляя о том, как сохранять мирный дух в наше время. По просьбе епархиальной пресс-службы клирик поделился рецептом духовного здоровья.
Полная цитата Померанца выглядит так: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах — и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему, зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики».
По словам священника Петра Кузнецова, нельзя забывать мысль апостола Павла о том, что в христианстве нет «ни эллина, ни иудея, но всё и во всём Христос». Никто не имеет права вносить в паству Христову разделения и стравливать людей друг с другом в полемическом пылу.
— Нет в христианстве вакцинированных и невакцинированных! — считает отец Петр. — Мы все грешники, но одни кающиеся, а другие пока еще нет. Деление на красных и белых мы уже проходили, и это закончилось плачевно. Церковь проявляет милосердие и сострадание ко всем, принимает участие в судьбах совершенно разных людей. Она подобно Христу оставляет 99 овец и идет за одной заблудшей, которая отбилась от стада. Заблудшая овца — это та, которая вносит разделения и сама в них впадает.
Каждый человек — это икона, которую нужно отреставрировать, чтобы увидеть Лик Божий, — процитировал отец Петр митрополита Антония Сурожского.
— Нужно с пониманием относиться к любому человеку, мы не имеем права никому ничего навязывать, потому что в данном случае дело касается жизни и здоровья человека. Порой приходится слышать от клириков, например, что те, кто привился, умрут в течение двух лет. Что это такое? Это неэтично, это бред и просто нехристианская позиция. Духовенству и всем нам надо меньше кричать, больше молиться и пресекать всякие разделения, быть внимательными, деликатными, — продолжил священник.
По его словам, священство не должно быть на баррикадах, оно должно «оттаскивать раненных, хоронить и отпевать убитых, а не махать флагом». Нужно исходить из милосердия, сострадания и здравомыслия.
— Сейчас в очередной раз особо активными стали любители кричать про последние времена и приход антихриста. Конечно, Второе пришествие сейчас не случится, сегодня происходит лишь очередная репетиция, а они случаются в мире каждые сто лет. В основе всех разделений лежат духовные проблемы, в частности, отсутствие веры, маловерие. Складывается печальная ситуация, когда люди из-за чьих-то мнений о вакцинах покидают приходы, в которые ходили много лет. Такие случаи есть и в нашей епархии. Перестают общаться даже люди, которые давным-давно дружили семьями. Это свидетельство того, что нет духовного единства, потому что между людьми нет любви, — констатировал отец Петр.
—Приходит ко мне женщина и спрашивает: «Я привилась, теперь я проклята?» Кто вам это сказал? «Мне это сказали в таком-то приходе». Что это такое? Я как пастырь призываю всех сохранять мир в любой ситуации, — призвал священник.
Говоря о том, как жить, сохраняя мир, отец Петр посоветовал, во-первых, регулярно причащаться.
— Во-вторых, надо просить духовного вразумления у Господа Бога. Анализировать, что говорит духовенство на проповедях, и если проповедь больше похожа на политинформацию, надо с осторожностью слушать таких пастырей, чтобы не стать заложником политической ситуации сего дня. Духовная безопасность заключается в том, чтобы сохранять мир, сострадание, понимать, что все мы грешники, работать над своей душой, бороться со своими пороками. Как говорил Антоний Великий, невеликое чудо — увидеть ангелов, великое чудо — увидеть собственные грехи.
Справка:
«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка — его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин».
Из итогового документа круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения»
(по материалам Архангельской епархии)