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+154. Заболеваемость коронавирусом в Архангельской области опять поползла вверх

О 154 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 276 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
41 архангелогородец;
30 северодвинцев (восемь из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 16 жителей г. Котласа;
14 новых случаев выявлено в Вельском районе;
7 – в г. Коряжме;
по 6 – в Устьянском и Мезенском районах;
по 5 – в Каргопольском округе, а также в Котласском, Ленском и Пинежском районах;
по 4 – в Приморском и Холмогорском районах;
3 – в г. Мирном;
2 – в Плесецком округе;
1 – в г. Новодвинске.

12 январь 14:04 | : Будни

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