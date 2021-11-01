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В Архангельске наконец-то будут чистить внутриквартальные проезды

Этой проблемой, традиционно вызывающей раздражение жителей областной столицы, займется ООО «Ава-Групп».

В обязанности нового муниципального подрядчика войдет снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных проездов, сдвигание снежных валов на свободные территории с последующим вывозом снега.

 Как рассказал генеральный директор ООО «Ава-Групп» Андрей Швецов, у компании есть опыт работы по расчистке дорог от снега. Имеется специальная техника, заключены договоры с субподрядчиками. Всего в работе задействуют семь погрузчиков, семь самосвалов, два мини-погрузчика и автогрейдер.

 Работа идет в активной связке с главами округов, которые обозначат наиболее проблемные проезды.

 - Мы уже приступили к своим обязанностям. Сегодня убираем проезды по улице Воскресенской. Нам помогают и два субподрядчика, - рассказал Андрей Швецов.

 По словам главы Соломбальского округа Дмитрия Попова, в ближайшее время запланирована уборка внутриквартальных проездов в Соломбале.

 - Это и для других округов Архангельска вопрос очень актуальный, ведь если центральные дороги и дворы у нас убраны, то с межквартальными проездами мы всегда испытываем серьезные проблемы. А у нас они есть и в центре Соломбалы, в частности на Смолокурова, пересечениях с проспектом Никольским и других. Уже на днях подрядчик приступит к работе, тем более что погодные условия складываются благоприятные – идет потепление, - сказал Дмитрий Попов.  

12 январь 13:45 | : Будни

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