Архангельская область надеется принять Олимпийские игры 2036 года?

Россия планирует принять летние Олимпийские игры в 2036 году. С таким тезисом выступил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как отметил вице-премьер, проведение столь масштабных спортивных мероприятий дает синергию с точки зрения развития экономики, социальной сферы, позиционирования в России на глобальных рынках.
Инициатива Чернышенко нашла поддержку в Архангельской области. Как подчеркнул министр по делам молодежи и спорту Поморья Андрей Багрецов, концепция проведения Игр в России абсолютно оправдана.
– Я думаю, что любой российский спортсмен поддержит предложение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о проведении летней Олимпиады-2036 в нашей стране, – отметил глава ведомства. – Как известно, «дома и стены помогают», что показывают любые спортивные соревнования: поддержка своих болельщиков оказывается поистине бесценной, особенно таких ярых болельщиков, как наши.
Также заслуживают внимания и достижения наших спортсменов. В частности, министр отметил, что атлеты нашего региона неизменно показывают высокие результаты в двух летних видах спорта – стрельбе, а также гребле на байдарках и каноэ. Выступления сегодняшних юниоров показывают их огромный потенциал, что позволяет нам надеяться на их победы не только в соревнованиях любого уровня, но и на Олимпиаде.
Кроме этого, нельзя не отметить «молодые» виды спорта – скейтбординг и скалолазание. Сейчас в Архангельске завершается подготовка к открытию крытого скейтпарка, где будут тренироваться ребята из спортивной школы олимпийского резерва «Поморье». В Северодвинске создан один из самых сложных скалодромов в Европейской части России, на котором можно готовиться к соревнованиям любого уровня.
Позитивна и та мысль, что Олимпиаду можно провести не только в Сочи, где инфраструктуру можно модифицировать под потребности летних видов спорта. С точки зрения руководителя регионального министерства по делам молодежи и спорту, одним из городов-претендентов на проведение игр может быть Казань, где не только создан развитый спортивный кластер, но также погодные условия позволят проводить любые соревнования.
Напомним, в качестве альтернативных городов, способных принять у себя спортивное мероприятие мирового масштаба, вице-премьер назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток.