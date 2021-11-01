Египет продолжает поставлять в Архангельскую область коронавирус

О 145 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 243 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
37 архангелогородцев;
23 северодвинца (двое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
19 жителей Плесецкого округа;
11 новых случаев выявлено в г. Котласе;
по 8 – в Каргопольском округе, Коношском районе и в г. Мирном;
7 – в г. Новодвинске;
5 – в Красноборском районе;
по 3 – в Верхнетоемском округе, а также в Приморском и Холмогорском районах;
по 2 – в Вельском, Няндомском и Пинежском районах;
по 1 – в Виноградовском округе и Устьянском районе.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет.