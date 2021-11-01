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Половина жителей Архангельска не может придти в себя после новогодних каникул

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, что 51% жителей Архангельской области тяжело входят в рабочий ритм и испытывают стресс.

 Опрос был проведен с 2 по 10 января среди 1811 жителей всей страны — в том числе и в Архангельской области. Наиболее тяжело настраиваются на работу в начале года после длительного отдыха респонденты 35-44 лет. 

 Главными причинами стресса из-за начала нового рабочего года респонденты назвали:  

  • большое количество рабочих задач, которые необходимо выполнить за сравнительно короткий период — 45%;
  • изменение режима времени — 21%;
  • подготовка отчетности — 10%
  • нехватка сна — 8%;
  • рабочие планерки — 7%;
  • нежелание встречаться с коллегами, руководством — 3%.

 Согласно опросу, основными способами борьбы с постпраздничным стрессом для респондентов являются регулирование графика сна — 35%, спортивные активности — 22%, встречи с друзьями — 15%, прогулки на свежем воздухе — 13%, размеренное погружение в рабочий процесс — 8%, пара-тройка дней отпуска в первую неделю после каникул —3%.

Кроме того, участники опроса отметили, что в первые дни на работе важно навести порядок на своем рабочем месте, разобрать почту, составить план дел, выполнять сложные дела поэтапно, делать перерывы между выполнением задач и не задерживаться на работе.  

11 январь 14:08 | : Будни

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