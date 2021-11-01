В 2022 году жителям Поморья предложат 6 новых онлайн-сервисов

Коммуникация с государством в онлайн-режиме прочно вошла в обыденную жизнь россиян. По данным индекса готовности к цифровизации, разработанного АНО «Диалог», 48% опрошенных граждан предпочитают подобный формат получения услуг. А 64% респондентов отмечают, что возможность дистанционного получения услуг положительно влияет на их жизнь.
Электронные госуслуги в России развиваются с 2009 года. Значительно ускорила сроки внедрения и разработки онлайн-сервисов пандемия новой коронавирусной инфекции. Именно цифровые сервисы помогают снизить уровень бюрократии, делают жизнь комфортнее и удобнее.
Доступ ко многим услугам становится удобнее. Так, в 2022 году северяне могут воспользоваться сразу шестью новыми цифровыми услугами.
БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ
Онлайн-сервис позволяет абитуриентам подать документы на поступление дистанционно. Для поступающих в 2021 году стали доступны 442 вуза, четыре учреждения расположены на территории Архангельской области. Это Северный институт предпринимательства, Институт управления, СГМУ и С(А)фу.
С помощью сервиса можно не только подать заявку, но и узнать о зачислении, подать или отозвать согласие на зачисление.
РОДИТЕЛЯМ
Записать ребенка в детский сад, проверить посещаемость школы, получить выплаты, а также оформить заявки на пособия тоже можно онлайн. А в 13 регионах, среди которых и Архангельская область, в онлайн-режиме можно записать ребенка на дополнительное образование: кружки и секции.
Здесь же, на Госуслугах, размещена подробная информация о детских курсах: описание программы, адрес, имена преподавателей и расписание. Кроме этого, предусмотрена оплата посещения с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на Госуслугах автоматически.
Отметим, что документ о возможности дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет.
РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
Оформить временную регистрацию теперь можно тоже без посещения ведомства. При этом электронное свидетельство имеет такую же силу, что аналоговый документ, заверенный представителем МВД.
Получить услугу можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600100/1/form
ЗАГС
С помощью сервиса возможно оформить цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении или изменении персональных данных. Кроме этого, здесь же пользователи могут подтверждать семейный статус при совершении сделок купли-продажи или получении детских пособий.
Сведения запрашиваются в разделах «Личные документы» и «Семья и дети». Для запуска сервиса оцифрованы более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года.
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
В приложении «Госуслуги Авто» владельцы транспорта могут предъявлять цифровую копию СТС, проверить историю автомобиля или подать заявление на регистрацию ТС и замену водительского удостоверения.
В декабре прошлого года Минцифры и МВД России признали переход на онлайн-приложение успешным.
КОРОНАВИРУС
Сервис «Госуслуги» дает возможность получить сертификат о пройденной вакцинации или иммунизации на двух языках. При этом электронный документ переболевших теперь автоматически продлеваются на 1 год.
В завершение отметим, что для получения всех перечисленных онлайн-услуг необходима подтвержденная учетная запись.