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5 граждан Индии приехали в Поморье переболеть коронавирусом

О 149 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 54 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

37 архангелогородцев;
22 жителя г. Новодвинска;
18 жителей Плесецкого округа;
12 жителей Коношского района;
10 северодвинцев;
9 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
по 7 – в г. Мирном, а также в Онежском и Пинежском районах;
 6 – в Виноградовском округе;
3 – в г. Коряжме;
по 2 – в Приморском и Шенкурском районах;
по 1 – в г. Котласе и Каргопольском округе.

Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Индии, приехавших в Поморье.

08 январь 13:34 | : Будни

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