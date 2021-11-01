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Только половина работодателей поздравила своих сотрудников с Новым годом

Реже всего с Новым годом руководители поздравляли молодых сотрудников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян, имеющих руководителей.

О том, что руководитель поздравил их с Новым годом, рассказали 52% россиян: «Всегда поздравляет нестандартно»; «Работодатель поздравил с новым годом. Хорошие подарки от компании мне и моим детям».

Женщин поздравляли чаще, чем мужчин (55 и 51% соответственно).

Личные поздравления от непосредственного руководителя чаще слышали россияне, которые зарабатывают выше среднего: 54% среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб. в месяц.

Но больше всего тех, кого руководители поздравили с Новым годом, — среди сотрудников старше 45 лет (58%).

08 январь 09:18 | : Будни

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