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В ночь с 7 на 8 января на Краснофлотском мосту будет поднят пролет

Пресс-служба мэрии Архангельска сообщает:

На автодороге М-8 "Холмогоры" Подъезд к аэропорту "Архангельск" выполняется капитальный ремонт моста через левый рукав Северной Двины.

В связи с этим на объекте введены ограничения проезда транспорта, в ночь с 7 на 8 января в период с 02:00 до 04:00 на мосту будет полностью перекрыто движение транспорта.

В указанный период будет осуществляться подъём разводной части пролетного строения и оценка его состояния.

Просим автомобилистов при необходимости рассмотреть возможные пути объезда.

 

07 январь 12:47 | : Будни

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