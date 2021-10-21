В ночь с 7 на 8 января на Краснофлотском мосту будет поднят пролет

Пресс-служба мэрии Архангельска сообщает:
На автодороге М-8 "Холмогоры" Подъезд к аэропорту "Архангельск" выполняется капитальный ремонт моста через левый рукав Северной Двины.
В связи с этим на объекте введены ограничения проезда транспорта, в ночь с 7 на 8 января в период с 02:00 до 04:00 на мосту будет полностью перекрыто движение транспорта.
В указанный период будет осуществляться подъём разводной части пролетного строения и оценка его состояния.
Просим автомобилистов при необходимости рассмотреть возможные пути объезда.