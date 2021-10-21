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Бедность и болезни. Главные страхи 2022 года

В 2022 году россияне чаще всего опасаются остаться без денег, потерять работу и заболеть коронавирусом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Больше всего в 2022 году россияне боятся остаться без денег или не суметь выплатить кредит: о таких опасениях сообщили 29% опрошенных. По мнению 28%, самое страшное — это потерять хорошую работу или не найти новое место для трудоустройства. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов. Еще 11% опасаются новых потрясений и того, что наступающий год будет хуже, чем 2021-й. Для 8% россиян главный страх в 2022 году — это обвал рубля. По 6% боятся, что дети не получат достойного образования и что антиковидные ограничения в сфере культуры и развлечений будут продлены. Столько же (6%) тревожатся о сохранении отношений в семье или о собственном одиночестве. Еще 3% переживают, что в будущем году им не удастся отдохнуть за границей из-за по-прежнему закрытых границ. 4% опрошенных назвали другие причины для страха, чаще всего упоминали военные конфликты.

Каждого пятого россиянина (21%) в наступающем году ничего не пугает; «Планирую сменить работу»; «Дважды привит от ковида, чего мне теперь бояться».

Потери работы, бедности и тяжелой болезни чаще боятся женщины, чем мужчины. Сильному полу больше свойственен страх больших потрясений, обвала рубля и одиночества. Тех, кто опасается не найти новую работу, больше всего среди опрошенных старше 45 лет (33%) и россиян с доходом менее 50 тыс. руб. (35%), последних также тревожит перспектива остаться в новом году без денег (35%). Респонденты в возрасте до 34 лет чаще других боятся заболеть (17%).

По сравнению с декабрем 2020 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, стало меньше страхов по поводу потери работы и заражения коронавирусом и чуть больше опасений обвала рубля и остаться без средств к существованию

07 январь 07:06 | : Будни

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