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Профориентация детей в России: родители - за, бизнесу - наплевать

Каждый второй работающий родитель хотел бы, чтобы его компания проводила профориентационные мероприятия для детей сотрудников. Их пользу осознает каждый третий работодатель, однако организует подобные мероприятия пока только 8% компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения, имеющего детей.

Лишь 8% российских компаний проводят профориентационные мероприятия для детей сотрудников. Судя по комментариям, их форматы различны: экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, тренинги, олимпиады, квизы и т.д. Каждый четвертый менеджер по персоналу (26%) сообщил, что их организация пока ничего подобного не делает, однако задумывается об этом. 44% работодателей не организуют профориентационных мероприятий для детей сотрудников и не планируют продвигать это направление.

Между тем важность инвестиций в образование детей работников все больше осознается HR-сообществом. За 2 года, минувшие с момента аналогичного исследования SuperJob, работодатели стали чаще задумываться о профориентации подрастающего поколения. Изменения на рынке труда и демографическая ситуация подтверждают необходимость подобной работы.

Что касается работников, то пока мало кому из них удалось ощутить на себе подобную заботу со стороны компании: лишь 4% родителей сообщили, что работодатель организует профориентационные мероприятия. Судя по комментариям, родители высоко оценивают заботу компании о подрастающем поколении, чаще демонстрируют лояльность работодателю. Еще 55% опрошенных хотели бы, чтобы их компания проводила такую работу, причем чаще это женщины, чем мужчины (58% против 53%).

05 январь 07:42 | : Будни

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