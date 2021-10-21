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На острове Кего появился вертеп. Но рождественский

Община храма Илии пророка на Кегострове вместе с настоятелем священником Сергием Бычковым объединилась в создании первого в современной истории прихода рождественского вертепа.

«Вертеп делали от души, приложили все возможные усилия, чтоб он получился, несмотря на некоторые сложности, — говорится на странице храма ВКонтакте. — Ну и, конечно же, чаепитие, как без него. Горячий крепкий чай с различными сладостями после активного времяпрепровождения на улице!»

«Скоро Праздник. Готовимся. Ждем. Скоро день рождения Христа! Всем добра, мира и радости в наступившем году!» — сообщается на странице храма.

(по материалам Архангельской епархии)

04 январь 09:14 | : Будни / Верую

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