На острове Кего появился вертеп. Но рождественский

Община храма Илии пророка на Кегострове вместе с настоятелем священником Сергием Бычковым объединилась в создании первого в современной истории прихода рождественского вертепа.
«Вертеп делали от души, приложили все возможные усилия, чтоб он получился, несмотря на некоторые сложности, — говорится на странице храма ВКонтакте. — Ну и, конечно же, чаепитие, как без него. Горячий крепкий чай с различными сладостями после активного времяпрепровождения на улице!»
«Скоро Праздник. Готовимся. Ждем. Скоро день рождения Христа! Всем добра, мира и радости в наступившем году!» — сообщается на странице храма.
(по материалам Архангельской епархии)