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Кто платит на первом свидании? Российский взгляд на вечную проблему

Оплачивать счет в ресторане на первом свидании должен мужчина — популярная в российском обществе, но не единственная точка зрения. Каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина считают правильным расплачиваться каждому за себя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Платить на первом свидании в ресторане или кафе должен мужчина — в этом убеждены 49% представителей сильного пола и 47% женщин: «В нашем обществе так принято». В том, что каждый должен платить за себя, уверены 14% мужчин и 19% женщин. Девушки чаще, чем молодые люди, считают, что нести расходы нужно тому, кто пригласил в ресторан: 17% против 8%. По мнению 6% мужчин и 4% женщин, правильное решение в такой ситуации — это разделить счет пополам. По 5% респондентов обоих полов предпочли бы договориться: «Кому удобнее, тот и платит»; «Разные бывают обстоятельства». В том, что платить должна женщина, уверены 3% мужчин, тогда как дамы не разделяют такую точку зрения. Другие варианты предложили 7% мужчин и 3% женщин: счет может оплатить тот, кто захочет, у кого есть возможность, старший по возрасту и т.д.

Насколько дорого обходится мужчинам первое свидание в кафе? Максимальная сумма, потраченная в такой ситуации, у 35% молодых людей составила менее 3000 руб., у 27% — от 3000 до 5000 руб. Каждому шестому (17%) первая встреча с дамой сердца обходилась максимум в 5000—10000 руб. «Если на первом свидании девушка заказывает много блюд, это выглядит неуместно, да и со стороны мужчины это будет неправильно. Ведь смысл первой встречи в общении, а не в застолье», — объясняют опрошенные. От 10000 до 20000 руб. доводилось тратить на свидании 4% опрошенных, от 20000 до 30000 — 1%. Еще 1 из 100 мужчин рассказал, что первое свидание в ресторане когда-то облегчило их кошелек более чем на 30 тыс. руб. Средняя же сумма счета в таких обстоятельствах составляет, по данным SuperJob, 5000 руб.

04 январь 08:04 | : Будни

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