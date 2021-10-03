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Есть надежда. 171 заболевший COVID-19 в Поморье за сутки

Такую цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции… заболеваемость снижается.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 126 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

 42 архангелогородца;
25 северодвинцев (13 из них – сотрудники предприятий, обсуживающихся в ФМБА);
20 новых случаев выявлено в Котласском районе;
16 – в г. Коряжме;
по 11 – в г. Котласе и Плесецком округе;
10 – в г. Новодвинске;
9 – в Вилегодском округе;
8 – в Коношском районе;
7 – в Онежском;
5 – в Вельском;
4 – в г. Мирном; 
по 1 – в Лешуконском, Няндомском и Устьянском районах.

 

03 январь 12:52 | : Будни

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