Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты Госдумы: Новогодних подарков стало меньше

Депутаты Госдумы утверждают, что новогодних подарков стало меньше. Однако, по данным SuperJob, корпоративные подарки на этот Новый год дарят чаще, чем в прошлом году, и совсем немного реже, чем до ковида. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Новогодние подарки для партнеров и клиентов в этом году подготовили 45% компаний. Год назад подарки дарили 4 из 10 работодателей. До пандемии в 2019 году — 48%.

Самым распространенным корпоративным подарком являются календари. На втором месте — сладости, на третьем — алкоголь. Компании дарят партнерам свою продукцию, наборы чая или кофе, канцпринадлежности и кружки. Среди необычных подарков назывались «ватрушки» для катания с горок и куртки с подогревом.

02 январь 08:31 | : Будни

Главные новости


За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица
«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (7)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20