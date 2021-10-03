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Игорь Скубенко: Мы продолжаем жить назло ковиду

Глава Северодвинска поздравил горожан с новым 2022-м годом от Рождества Христова:

"Дорогие северодвинцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Для многих уходящий год был связан с преодолением непростых обстоятельств. Мы все столкнулись с новыми правилами жизни, которые диктует нам пандемия. Она рушит планы и заставляет задуматься над тем, что действительно важно.

Второй год медики демонстрируют нам, что человек способен на многое, если он служит идеям добра и милосердия. И я выражаю им большую признательность за самоотверженную работу!

Несмотря на все сложности, мы продолжаем жить и работать. Уверенно развивается и наш город. Строятся новые дома и дороги, благоустраиваются и ремонтируются учреждения социальной инфраструктуры.

Я желаю каждому из вас, чтобы новый год оправдал самые добрые ваши надежды. Берегите друг друга и с уверенностью смотрите в будущее! Здоровья вам, мира и добра!"

 

01 январь 11:39 | : Будни

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