Игорь Скубенко: Мы продолжаем жить назло ковиду

Глава Северодвинска поздравил горожан с новым 2022-м годом от Рождества Христова:
"Дорогие северодвинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для многих уходящий год был связан с преодолением непростых обстоятельств. Мы все столкнулись с новыми правилами жизни, которые диктует нам пандемия. Она рушит планы и заставляет задуматься над тем, что действительно важно.
Второй год медики демонстрируют нам, что человек способен на многое, если он служит идеям добра и милосердия. И я выражаю им большую признательность за самоотверженную работу!
Несмотря на все сложности, мы продолжаем жить и работать. Уверенно развивается и наш город. Строятся новые дома и дороги, благоустраиваются и ремонтируются учреждения социальной инфраструктуры.
Я желаю каждому из вас, чтобы новый год оправдал самые добрые ваши надежды. Берегите друг друга и с уверенностью смотрите в будущее! Здоровья вам, мира и добра!"