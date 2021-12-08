Дмитрий Морев: "Впереди у нас 365 плодотворных дней"

В канун праздника глава Архангельска Дмитрий Морев обращается к горожанам с наилучшими пожеланиями.
- Дорогие архангелогородцы! Все сложности уходящего года остаются в прошлом: давайте поблагодарим его за радости и достижения, исполненные желания и новые планы. Конечно, в канун столь семейного праздника, как Новый год, мы больше всего ценим приятные моменты, которые разделили со своими супругами, детьми и родителями, близкими и друзьями. Пусть грядущий 2022-й сохранит в каждой семье любовь и согласие!
В век социальных сетей очевидно, какие городские проекты находят наибольший отклик у жителей. 2021-й год дал старт масштабному обновлению территорий отдыха в разных округах нашего города. Теперь в план благоустройства попадает не одна-две площадки, а более десяти. Следующий год даст нам возможность завершить начатые проекты и приступить к созданию новых парков, скверов и аллей.
Каждый день горожане выходят из дома в свой двор: впервые стартовавшая программа ремонта дворовых территорий наберёт большие обороты в году наступающем. Для многих архангелогородцев важно и то, что в городе вновь и вновь открываются современные детские учреждения. Впервые за три десятилетия в столице Поморья строятся школы и детские сады, с опережением возводятся дома для решения самой сложной проблемы нашего города – переселения их ветхого жилья.
Впереди у нас 365 плодотворных дней следующего года: какие задачи предстоит решить? Обеспечить высокое качество дорожных ремонтов, переломить ситуацию с общественным транспортом, приступить к масштабному капитальному ремонту социальных учреждений. В достижении хороших результатов будет крайне важна поддержка жителей, их соучастие в обсуждении и реализации проектов - во всех преобразованиях нашего года есть частичка знаний, умений, души каждого архангелогородца. Спасибо вам!
Дорогие земляки! Желаю вам в наступающем году большого счастья - счастья быть здоровыми и полными планов, любить и быть любимыми, чувствовать себя сильным и находить время для общения с интересными людьми. Добра, успехов и благополучия! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.