Каким быть Михаило-Архангельскому кафедральному собору изнутри?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 декабря возглавил в епархиальном управлении рабочее совещание.
Участие во встрече приняли архитектор Михаило-Архангельского кафедрального собора Дмитрий Яскорский, глава информационно-издательского отдела игумен Варлаам (Дульский), настоятель архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря иеромонах Даниил (Плотников), строящегося в областной столице храма Покрова Божией Матери священник Андрей Чернушенко, настоятель общины строящейся часовни в честь Собора святых Архангельской митрополии священник Сергий Бычков.
Дмитрий Яскорский представил на согласование архипастыря эскизы росписи центральных столпов и сводов алтарной части верхнего храма Михаило-Архангельского кафедрального собора. Над созданием росписей продолжают трудиться художники, в Архангельск привезены шесть паникадил, которые будут смонтированы в верхнем храме. Все вопросы, связанные с изготовлением утвари для собора, оперативно решаются в рабочем порядке.
Священник Андрей Чернушенко доложил о подготовке к строительству храма Покрова Божией Матери на перекрестке Новгородского проспекта и улицы Свободы в Архангельске. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с представленным эскизом будущего храма. Работа в этом направлении будет продолжена.
Иеромонах Даниил Плотников сообщил о ходе подготовки к визиту митрополита Корнилия в труднодоступный скит, которая запланирована на 11 января.
Священник Сергий Бычков представил на рассмотрение эскизы храма, который предполагается воздвигнуть на месте утраченного после революции Михаило-Архангельского монастыря на территории нынешнего Ломоносовского округа Архангельска.
Обитель, посвященная Архистратигу Михаилу, располагалась на берегу Двины с 1641 года и в 1930-е была разрушена.
Напомним, что в июне 2020 года были обретены остатки строений Михаило-Архангельского монастыря. О духовном значении обнаруженных фрагментов монастырских зданий тогда рассказал секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. «Для Архангельской епархии эта находка является, безусловно, важнейшим событием, поскольку она отражает ту действительность, которая являла исток основания города Архангельска, — отметил отец Валерий. — Наш город носит это имя, потому что здесь существовал монастырь, посвященный Архистратигу Михаилу. Ни одного артефакта не сохранилось ни в краеведческом музее, ни в архивах. Эта находка свидетельствует о том, что у нас есть тот духовный исток, значение которого не может быть переоценено никогда и никем».
По словам протоиерея Валерия, в Архангельской епархии имеются обращения от жителей микрорайона: «Люди обращаются с тем, чтобы это святое место было особым образом церковно обозначено с учетом нынешних архитектурных реалий. Архангельская епархия, безусловно, поддерживает эту идею».
Напомним, что главный храм утраченного Михаило-Архангельского монастыря — каменный Архангельский собор — был построен в 1685-1689 годах и освящен 17 сентября 1699 года архиепископом Холмогорским и Важским Афанасием (Любимовым-Твороговым).
В 1817-1819 годах был проведен ремонт собора: разобрана колокольня, заделаны трещины западной стены. В XIX веке храм неоднократно подвергался перестройкам и ремонту. После революции 1917 года собор сначала был приходским храмом, в 1924 году — передан обновленческой общине, а в 1925 году — закрыт и в нем размещен институт социального перевоспитания для подростков-правонарушителей и беспризорных.
Здания монастыря без надлежащего ухода стали быстро разрушаться. В марте 1930 года Главнаука Наркомпроса РСФСР на основании решения отдела народного образования Северного края санкционировала снос зданий монастыря. В течение двух лет собор, колокольня и ограда с башнями были разобраны, кирпич передан Архстройконторе. После чего началась застройка района жилыми домами, которая активно продолжалась до 1970-х годов, без каких либо археологических раскопок.
(по материалам Архангельской епархии)