Как правильно позавтракать 1 января

Предположим (только предположим!) вы проснулись 1 января в 10 утра (сработал внутренний будильник).
Голова слегка тяжелая, во рту как… короче, не очень вкусно, желудок требует что-нибудь этакого. Хаш сварить вчера вы поленились. В подобном состоянии хороши солянка и щи из квашеной капусты, но они дожидаются своего обеденного часа (как и водка в морозильнике). Есть универсальный вариант – пиво с горячими креветками, но такой ранний прием пищи вряд ли поддержат менее брутальные члены семьи.
А организм требует! Требует яркого, пряного, в меру острого, полужидкого и небанального. Того, что можно запить не только спиртосодержащими напитками (дождитесь обеда!), но крепким горячим чаем. При этом не упасть в собственных глазах – «я не какая-то кисейная-творожная барышня, я – мужик!».
И тут вам шакшука в помощь. Её ещё называют «еврейская яичница» (надеемся, антисемитов среди наших читателей нет), хотя она популярна на всем Арабском Востоке и давно триумфальным шествием движется по миру.
По одной из версий рецепт блюда был завезен в Израиль северо-африканскими эмигрантами из Ливии, Туниса, Алжира или Сицилии… но это не точно. По сути, это знакомая нам с детства яичница-болтушка, но с восточным колоритом и восстановительными функциями.
Вариаций у шакшуки сотни, если не тысячи, это блюдо для экспериментов и семейных секретов. Поэтому предлагаем вам стандартный, базовый вариант приготовления.
Спелые помидоры нарезать кубиками. Сладкий перец нарезать тонкой соломкой (цвет шакшуки – красный). Репчатый белый лук нарезать кубиком. Чеснок нарезать мелкими кубиками, красный перец чили - тонкими кольцами. На разогретую сковороду налить растительное масло. Обжарить чеснок и перец чили в течение 30 секунд. Добавить нарезанные помидоры, лук, болгарский перец и жарить 2 минуты на среднем огне. Добавить протертую мякоть томатов и перемешать. Тушить на слабом огне 10 минут. Добавить специи (молотый чёрный перец, соль, сладкая паприка) и перемешать. Готовить ещё 3 минуты на среднем огне. Столовой ложкой или лопаткой раздвинуть тушеные овощи и влить одно за другим куриные яйца. Продолжать жарить на небольшом огне примерно 4 минуты. Яичный белок должен приготовиться и побелеть, а желток должен остаться жидким. Посыпать свежей зеленью. Поедать с свежим белым хлебом, вымакивая им соус.
А теперь полезные советы от знатоков:
- чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте баклажаны или мясной фарш;
- лучше всего использовать толстостенную чугунную сковороду, в тонкостенной и из другого металла овощи могут пригореть;
- внимательно следите за температурным режимом, при слабом нагреве овощи не обжариваются, а развариваются;
- помидоры можно заменить консервированными томатами в собственном соку, но в таком случае блюдо будет более водянистым;
- поедать сразу, для этого блюда хранение в холодильнике не предусмотрено.
И пусть ваше новогоднее утро будет добрым. С наступившим!