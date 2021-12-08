"Тепла и нежности!". Поздравление с Новым годом от Валентины Сыровой

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Мы вновь пережили непростой год, пандемия коронавируса продолжает испытывать нас на прочность, изменив привычный образ жизни, работы и учебы. При этом, обстоятельства побудили нас более внимательно вглядываться в каждый проживаемый день, прислушаться к своей совести, отбрасывать суетное и ценить по -настоящему самое важное - жизнь и здоровье близких и родных, друзей и коллег. Бескорыстная помощь и энергия общих дел сумела сблизить поколения, сплотить совершенно незнакомых людей на пути борьбы с коварным заболеванием.
В такие переломные моменты приходит понимание того, что в действительности только вместе мы способны преодолеть все возникшие сложности.
Желаю всем нам, чтобы трудности предыдущих двух лет поскорее канули в лету, а лучшее, что раскрылось в каждом, осталось навсегда.
Пусть в новогодние праздничные дни в каждый дом войдут любовь и согласие, радость и благополучие, тепло и нежность! Большого человеческого счастья, хорошего праздничного настроения и крепкого здоровья вам, вашим родным, близким и друзьям!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова