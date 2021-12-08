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Президент под шампанское. Новогодние приметы в жизни россиян

Под бой курантов женщины чаще всего загадывают желание, а мужчины — пьют шампанское. В открытом опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Главная новогодняя примета россиян — загадать желание под бой курантов: так поступает каждый девятый (11%). 5% опрошенных считают хорошей приметой просмотр поздравления Президента. Еще 5% пьют шампанское, пока часы на Спасской башне отмеряют последние секунды уходящего года. Столько же назвали своей любимой новогодней традицией поедание оливье и селедки под шубой.

3% россиян верят в то, что нужно записать новогоднее желание на бумажке, сжечь ее, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его до дна.

2% обязательно встречают Новый год в новой одежде (или хотя бы надевают одну новую вещь). Еще по 2% респондентов не представляют празднование без горящих бенгальских огней и электрических гирлянд, а также просмотра салюта.

9% верят в другие новогодние приметы: например, чтобы год был удачным, нужно выложить салаты в форме символа года по китайскому календарю (в этом году — в форме тигра), прокатиться с горки, позвонить родителям, зажечь свечи и проч.

У 54% россиян никаких новогодних примет нет. Мужчины придерживаются такой позиции значительно чаще, чем женщины (64% против 41%). Женщины же чаще загадывают желания под бой курантов, смотрят поздравление Президента и сжигают записки.

31 декабрь 07:32 | : Будни

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