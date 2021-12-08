225 на 225. Последние данные о пандемии COVID в Поморье

О 225 зараженных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 225 человек. Ну просто идеальное плато…
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
81 архангелогородец;
37 северодвинцев;
23 жителя г. Котласа;
по 10 новых случаев выявлено в г. Новодвинске и Котласском районе;
по 8 – в городах Коряжме и Мирном;
7 – в Шенкурском районе;
по 5 – в Няндомском и Онежском районах;
по 4 – в Коношском и Вельском;
по 3 – в Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском и Плесецком округах, а также в Мезенском и Приморском районах;
2 – в Ленском районе;
по 1 – в Пинежском, Устьянском и Холмогорском районах.