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Бегом на Бревенник!

Сегодня комиссия подтвердила безопасность перемещения на автомобилях на переправе Цигломень - Вознесенье и дер. Острова – дер. Андрианово. Ранее были открыты другие участки транспортной переправы, которая позволяет жителям Бревенника добираться в центр города. 

Силами подрядчика администрации Архангельска обустроена переправа дер. Острова – дер. Андрианово. Ее грузоподъемность на данный момент – 5 тонн.

- Толщина льда здесь составляет от 37 до 55 сантиметров. Подрядчик продолжит намораживать участок переправы, чтобы увеличить грузоподъемность до 15 тонн, - пояснил заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Калашников. 

Переправой Цигломень – Вознесенье занимался подрядчик администрации Приморского района и ее грузоподъемность составляет на сегодняшний день 3 тонны.  

Общая протяженность автомобильной ледовой дороги от о. Бревенник до Цигломени составляет 14,9 км.  

Для жителей Бревенника ранее были открыты 3 пешеходных переправы: 24 – 26 лесозаводы, 14 лесозавод – МЛП и 23 – 22 лесозаводы.

Напомним, вчера телекомпания РЕН-ТВ так впечатлилась островом Бревенник, что «переселила» на него из Северодвинска гигант оборонной промышленности «Севмаш».

 

 

30 декабрь 12:49 | : Будни

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