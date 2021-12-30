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Водоснабжение жилых домов в районе Исакогорской лесобиржи нормализовано

По заявкам жителей семи многоквартирных домов по улице Вычегодской «РВК-Архангельск» провел работы на оборудовании водонасосной станции, обслуживающей район лесобиржи. Абоненты неоднократно жаловались на недостаточный напор воды на верхних этажах пятиэтажных домов.

В настоящее время, как сообщил начальник цеха по эксплуатации водопроводно-насосных станций «РВК-Архангельск» Александр Визжачий, давление на выходе с ВНС составляет 3 атм., на входе в дом – также 3 атм., что более чем достаточно для хорошего напора на 4-5 этажи. На вводе в дом № 9 установлен регистратор давления – в течение второй половины дня 29 декабря и минувшей ночи все данные с него поступали на пульт управления диспетчерской службы.

«С 21 часа 29 декабря и до утра сегодняшнего дня скачков давления не наблюдалось, обращений жильцов верхних этажей, от которых ранее поступали заявки на пониженное давление, - нет», - сообщил начальник Центральной диспетчерской службы «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

30 декабрь 10:52 | : Будни

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