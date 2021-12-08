Первые "корзины радости" получили архангельские детишки

В преддверии новогодних праздников в рамках всероссийской акции «Новогоднее чудо» активисты Народного фронта в Архангельской области привезли в центр социальной помощи сладкие подарки, собранные неравнодушными жителями региона в «корзинах радости».
Яркие «корзины радости» общественники установили в магазинах торговой сети «Пятерочка» на улицах Полярной, 17, Никитова, 9, Воскресенской, 59. При покупке продуктов каждый посетитель магазина может приобрести что-то для детей и положить в брендированную корзину – это, например, мягкие игрушки, соки, печенье, конфеты и шоколад.
Представители регионального отделения Народного фронта первыми купили для ребят новогодние подарки и положили в корзины. По мере наполнения тележек общественники собирают товары, формируют из них подарки и развозят детям.
В центре социальной помощи семье и детям занимаются ребята более чем из пятидесяти семей, им оказываются всесторонняя помощь и необходимая поддержка. В рамках акции «Новогоднее чудо» общественники провели в социальном учреждении несколько занятий по изготовлению новогодней открытки. Ребята поделились с гостями своими впечатлениями об учебе в школе, рассказали, чем будут заниматься в новогодние каникулы.
«В канун Нового года и Рождества дети как никогда ждут нашей поддержки, внимания и заботы. Праздничная атмосфера всех очень заряжает на добрые дела. Мы дарим детям свое внимание и сладкие подарки, которые собрали для них неравнодушные северяне и представители Народного фронта. Желаем нашим ребятишкам здоровья, семейного уюта, любви и исполнения желаний», – сказала член регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Татьяна Артемова.