Северодвинская «горка миллионеров» станет доступна всем

Об этом глава Северодвинска Игорь Скубенко сообщил на своей страничке в социально сети.
Дословно: «Хорошим подарком всем без исключения детям нашего города, а также юным гостям Северодвинска станет бесплатное катание в период зимних каникул на горке – новом аттракционе городского парка культуры и отдыха под присмотром обученных контролёров. Прокатиться с горки на ватрушке можно уже с завтрашнего дня в часы работы парка».
Напомним, сообщение о появлении 6-метровой детской горки за 6 миллионов в городском парке Северодвинска вызвало большой шум в соцсетях и СМИ. Стали появляться варианты, сколько же будет стоить один «прокат» по ней.
Ну что, обломались?