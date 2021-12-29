Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинская «горка миллионеров» станет доступна всем

Об этом глава Северодвинска Игорь Скубенко сообщил на своей страничке в социально сети.

Дословно: «Хорошим подарком всем без исключения детям нашего города, а также юным гостям Северодвинска станет бесплатное катание в период зимних каникул на горке – новом аттракционе городского парка культуры и отдыха под присмотром обученных контролёров. Прокатиться с горки на ватрушке можно уже с завтрашнего дня в часы работы парка».

Напомним, сообщение о появлении 6-метровой детской горки за 6 миллионов в городском парке Северодвинска вызвало большой шум в соцсетях и СМИ. Стали появляться варианты, сколько же будет стоить один «прокат» по ней.

Ну что, обломались?

29 декабрь 17:40 | : Будни

Главные новости


За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица
«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (379)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20