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Осужденных Архангельской области на Новый год побалуют вкуснятиной

Повара исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области готовятся к встрече Нового года. Осужденных порадуют различными блюдами, которые вошли в праздничное меню.

Из привычного набора продуктов, положенных в обязательном порядке по нормам питания, в столовых подразделений регионального УФСИН будут готовить по более изысканным рецептам. 31 декабря, 1 и 7 января на столах в колониях будут омлет с гренками, творожная запеканка, блинчики с начинками, салаты, включая традиционный оливье, а также картофельно-мясные запеканки, жаркое по-домашнему, плов, азу, шницель, мясо с соусом Болоньезе и цыпленок  в горчичном соусе.

Кроме этого, в колониях будет организована работа столов заказов, где осужденные смогут приобрести  к праздничному столу различную выпечку – как сытные, так и сладкие пирожки, пиццу и гамбургеры, курицу-гриль, а в исправительной колонии №14 (г. Вельск) для отбывающих наказание будут предложены и торты. Приобрести данные товары они смогут со средств, имеющихся у них на лицевых счетах, от заработка в исправительном учреждении и от перевода родных.

29 декабрь 15:24 | : Будни

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