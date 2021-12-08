Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске продолжается чистка незаконной рекламы. Собственники сопротивляются

Управление  городской среды и дизайна департамента градостроительства продолжает работу по проверке вывесок и рекламных конструкций на соответствие принятым правилам благоустройства. 

В настоящее время демонтировано 268 незаконных вывесок, 309 рекламных конструкций. 

 Особое внимание уделяется улице Воскресенская, где было выписано более 100 требований об устранении нарушений, выдано более 40 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций. 

 - В 2021 году администрация подала 40 исковых заявлений в суды о возложении обязанности на ответчиков демонтировать информационные и рекламные конструкции. По 17 искам собственники добровольно демонтировали их до решения суда. Еще 17 исков удовлетворены, после чего собственников обязали демонтировать незаконные конструкции, - рассказала  директор департамента градостроительства городской администрации Елена Писаренко.

 6 исковых требований сейчас находится на рассмотрении в Арбитражном суде Архангельской области и судах общей юрисдикции.

 В планах на 2022 год – завершить работу на улице Воскресенская, провести проверку информационных и рекламных конструкций на проспекте Троицкий, а также провести проверку информационных конструкций, которые расположены в ТЦ «Фактория», ТЦ «Молодежный» и в каждом территориальном округе. 

 Продолжится работа и по обращению граждан. Сами проверки будут проходить еженедельно по четвергам. 

29 декабрь 12:55 | : Будни

Главные новости


За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица
«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (375)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20