В Архангельске продолжается чистка незаконной рекламы. Собственники сопротивляются

Управление городской среды и дизайна департамента градостроительства продолжает работу по проверке вывесок и рекламных конструкций на соответствие принятым правилам благоустройства.
В настоящее время демонтировано 268 незаконных вывесок, 309 рекламных конструкций.
Особое внимание уделяется улице Воскресенская, где было выписано более 100 требований об устранении нарушений, выдано более 40 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций.
- В 2021 году администрация подала 40 исковых заявлений в суды о возложении обязанности на ответчиков демонтировать информационные и рекламные конструкции. По 17 искам собственники добровольно демонтировали их до решения суда. Еще 17 исков удовлетворены, после чего собственников обязали демонтировать незаконные конструкции, - рассказала директор департамента градостроительства городской администрации Елена Писаренко.
6 исковых требований сейчас находится на рассмотрении в Арбитражном суде Архангельской области и судах общей юрисдикции.
В планах на 2022 год – завершить работу на улице Воскресенская, провести проверку информационных и рекламных конструкций на проспекте Троицкий, а также провести проверку информационных конструкций, которые расположены в ТЦ «Фактория», ТЦ «Молодежный» и в каждом территориальном округе.
Продолжится работа и по обращению граждан. Сами проверки будут проходить еженедельно по четвергам.