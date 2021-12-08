Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Граждане России не пошли на поводу у Жириновского

Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам россиян, чтобы у них была возможность самостоятельно выбрать, когда отдыхать. Однако граждане чаще выступают против подобной инициативы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Инициативу Владимира Вольфовича поддержали 38% россиян, каждый второй — против, еще 12% затруднились с оценкой идеи.

Если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения (43 и 44% соответственно), то женщины чаще всех выступали против (59%).

Россияне старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (52%).

«Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает», — комментируют те, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: «Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы»; «В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!»

29 декабрь 07:10 | : Будни

Главные новости


За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица
«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (375)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20