На "Севмаше" освятили грозное атомное оружие

Второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше». В событии приняли участие представители командования Военно-морского флота, органов власти и промышленности, а также духовенство Архангельской епархии.
Освящение ракетоносца совершили глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Валерий Суворов, а также священники Александр Шестаков и Димитрий Апполинариев.
Священнослужители преподнесли воинам икону святого праведного Феодора Ушакова.
Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с очередной производственной победой и подчеркнул, что корабли проекта «Борей-А» уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны.
Участников события также поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Старт выводу корабля из эллинга дал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. АПЛ «Генералиссимус Суворов» начала движение из эллинга со скоростью 3 м/мин. Командир атомохода капитан 1-го ранга Виктор Артемов символично разбил бутылку шампанского о борт корабля.
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.
Головной корабль проекта «Борей-А» — «Князь Владимир» — построен на «Севмаше» и передан в состав флота 12 июня 2020 года.